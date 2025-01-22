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Kamer Genç, Ölümünün 9. Yılında Anıldı

Kamer Genç, Ölümünün 9. Yılında Anıldı
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Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 9. yılında doğum yeri Nazımiye'de düzenlenen anma programıyla anıldı. Törende Genç'in hayatı ve değerleri üzerine konuşmalar yapıldı, mezarına karanfiller bırakıldı.

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı.

Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Nazımiye Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin, Genç'in hayatını anlattı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, programda, her yıl Kamer Genç'i anmak için Tunceli'ye geldiklerini söyledi.

Genç'in savunduğu değerleri ve öğrettiği şeyleri çok kıymetli bulduklarını ifade eden Ağbaba, "Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tabii Tunceli çok önemli siyasetçiler yetiştirdi. Önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Kamer ağabey de doğduğu toprakları bütün dünyaya marka yaptı. Bir kez daha rahmetle anıyorum ve anmaya katılanlara da teşekkür ediyorum." dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise Kamer Genç'in boşluğu ve yokluğu doldurulamayan bir siyasetçi olduğunu belirterek, "Kamer Genç hiçbir zaman Cumhuriyet'e olan sadakatini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine karşı olan düşkünlüğünü yitirmedi. Bunları hayatının her alanında savundu ve hepimiz için örnek alınması gereken bir siyasetçi." diye konuştu.

Kamer Genç'in eşi Sevim Genç de eşinin bütün Türkiye'ye kendisini kabul ettirdiğini ve çok sayıda kişi tarafından sevildiğini belirtti.

Eşiyle gurur duyduğunu vurgulayan Genç, "Daima eşimin arkasındaydım ve bütün sorumlulukları ben yüklendim. İnsanlığa, ülkesine ve Tunceli'ye karşı çok derin sevgisi vardı. Tunceli onun meşalesiydi ve her konuşmasının sonunda lafı Tunceli'ye getiriyordu." ifadesini kullandı.

Anma etkinliği 2016'da vefat eden Kamer Genç'in mezarına karanfiller bırakılması ve lokma dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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