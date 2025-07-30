Kamçatka Yarımadası'nda Meydana Gelen Deprem Sonrası California için Tsunami Uyarısı

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Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin California eyaletinin kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Los Angeles Belediye Başkanı, bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.

Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23: 50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01: 00 civarında ulaşması bekleniyor.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Liman Polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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