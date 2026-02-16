Haberler

Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu

Babasını 12 bıçak darbesiyle öldürdü! Ekiplere söyledikleriyle kan dondurdu
Güncelleme:
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle öldürdü. Babasını öldüren şahıs olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dedi.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu Ali Gürün (39) tarafından 12 bıçak darbesiyle yaralanan baba Bayar Gürün (69), kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi. Ali Gürün'ün adrese gelen ekiplere, 'Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım' dediği öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kırşehir'in Kaman ilçesi Çağırkan Kasabası'nda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLDUKTAN SONRA KAPIYI AÇARIM"

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipleri, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Baba Gürün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oğul Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

