Kamala Harris'ten, "Venezuela" Açıklaması: "Asıl Mesele Petrol ve Donald Trump'ın Bölgede Bir Güç Gösterisi Yapma Arzusudur"

(ANKARA) - Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunu ve Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye getirilmesini eleştirdi. Harris, "Maduro'nun zalim ve gayrimeşru bir diktatör olması, atılan bu adımın hem hukuka aykırı hem de yanlış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu tabloyu daha önce gördük: Rejim değişikliği ya da petrol uğruna başlatılan, güç gösterisi olarak sunulan savaşlar kısa sürede kaosa yol açıyor; bedelini Amerikan aileleri ödüyor" dedi.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik operasyonunu eleştirdi.

"Venezuela'ya yönelik operasyon Amerika Birleşik Devletleri'ni ne daha güvenli ne daha güçlü ne de daha ekonomik bir ülke haline getirmektedir" diyen Harris, Maduro'yu "zalim ve gayrimeşru bir diktatör" olarak nitelendirdi, askeri müdahalenin "hukuksuz ve yanlış" olduğunu ifade etti.

"Bu filmi daha önce gördük" açıklamasını yapan Harris, rejim değişikliği veya petrol uğruna başlatılan savaşların kısa sürede kaosa yol açtığını bunun da bedelini Amerikan ailelerin ödediğini belirtti.

Amerikan halkının bu tür politikalar istemediğini, yaşananların da ne uyuşturucuyla mücadele ne de demokrasiyi savunmakla ilgili olduğunu ifade eden Harris, "Asıl mesele petrol ve Donald Trump'ın bölgede bir güç gösterisi yapma arzusudur" açıklamasını yaptı.

Harris, daha önce Trump tarafından bir uyuşturucu kaçakçısının affedildiğini hatırlattı.

Trump'ın askerleri tehlikeye attığını, milyarlarca dolar harcadığını ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyleyen Harris, operasyonun herhangi bir hukuki dayanağı, çıkış planı ya da ABD halkına somut bir faydası olmadığını dile getirdi.