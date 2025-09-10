Kamala Harris'ten Joe Biden'a Eleştiri: 'Pervasızlık'

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve son başkan adayı Kamala Harris, eski Başkan Joe Biden'ın Donald Trump karşısında 2024 başkanlık seçimlerinde aday olmasını "pervasızlık" şeklinde tanımladı.

Eski Başkan Yardımcısı ve son başkanlık seçimlerinde Trump'a kaybeden Demokratların başkan adayı Harris, yakında çıkacak kitabında Biden'ın adaylık kararını eleştirdi.

"107 Gün" adıyla yakında piyasaya çıkacak olan ve başkanlık adaylığı ve seçim sürecinde yaşananları anlatan Harris'in kitabının bir bölümü, The Atlantic dergisi tarafından özetlenerek paylaşıldı.

Yayımlanan bölümlerde Harris, Biden'ın Trump karşısında 2024 başkanlık seçimlerine girme kararını "pervasızlık" şeklinde nitelendirdi.

Harris, "Beyaz Saray'daki tüm insanlar arasında, onun adaylıktan çekilmesi gerektiğini savunmak için en kötü konumda olan kişi bendim. Ona aday olmaması tavsiyesinde bulunursam, bunun inanılmaz derecede bencil bir şey olarak algılanacağını biliyordum." değerlendirmesini yaptı.

Trump'a karşı net bir mağlubiyet alan Harris, adaylıkla ilgili süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, Joe ve Jill'in kararıydı. Hepimiz bunu, sanki hipnotize olmuş gibi tekrarladık. Bu karar nezaket miydi, yoksa pervasızlık mı? Geriye dönüp baktığımda, bence pervasızlıktı. Riskler çok büyüktü. Bu, bir bireyin egosuna, bir bireyin hırsına bırakılmaması gereken bir seçimdi. Kişisel bir karardan daha fazlası olmalıydı."

Harris, geçen ay "107 Gün" kitabının tanıtımı için İngiltere ve Kanada dahil 15 şehirde kitap tanıtım turuna çıkacağını duyurmuştu.

Harris'in başkan adaylığı sürecini anlatan kitabının 23 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.