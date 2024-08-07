(ANKARA) - ABD'nin Kasım ayında gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı belli oldu. Başkanlığa seçilmesi halinde Harris'in başkan yardımcısı Minnesota Valisi Tim Walz olacak. Harris ve Walz Philadelphia'da düzenlenecek ortak mitingde ilk kez bir arada görüntü verecek.

ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 Başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz oldu. Walz, 2018 yılında Minnesota Valiliği'ne seçilmeden önce 12 yıl boyunca ABD Kongresi'nde Demokrat Parti'yi temsil etmişti.

Harris, Walz'ın başkan yardımcısı adayı olduğunu X hesabı üzerinden paylaştığı telefon görüşmesi videosuyla duyurdu. Harris söz konusu videoyu "Bu ülkeyi birleştireceğiz ve kazanacağız" notuyla paylaştı.

Bir bağış toplama etkinliği sırasında Cumhuriyetçi aday Donald Trump hakkında, "O sadece garip, tuhaf bir adam" diyen Walz'ın, Trump ve JD Vance'a yönelik ortaya attığı "garip" söylemi sosyal medyada geniş yankı buldu ve Harris de dahil olmak üzere birçok Demokrat tarafından benimsendi.

Walz, 20 yıldan uzun bir süre ABD Ulusal Muhafızları için görev yaptı, ayrıca lise öğretmeni ve yardımcı futbol antrenörü olarak çalıştı. Walz'ın sade kişiliğiyle bağımsız ve muhafazakar seçmenler için de çekici bir isim olabileceği düşünülüyor.

ABD medyasında yer alan yorum ve analizlere göre Walz'ın başkan yardımcısı adaylığına seçilmesi "sosyal medyanın gücünü gözler önüne seriyor". Walz'ın ismi geçen haftalarda başkan yardımcılığı için üst sıralardan gündeme gelmemişken, sosyal medyada Cumhuriyetçilere yönelik "keyifli" eleştirileriyle bir fenomene dönüşen Walz'ın gündem haline gelmesi onu başkan yardımcısı adaylığına taşıdı.