Üye Girişi
Haberler

Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz oldu. Harris ve Walz, Philadelphia'da düzenlenecek ortak mitingde bir araya gelecek.

(ANKARA) - ABD'nin Kasım ayında gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı belli oldu. Başkanlığa seçilmesi halinde Harris'in başkan yardımcısı Minnesota Valisi Tim Walz olacak. Harris ve Walz Philadelphia'da düzenlenecek ortak mitingde ilk kez bir arada görüntü verecek.

ABD Başkan Yardımcısı ve 2024 Başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz oldu. Walz, 2018 yılında Minnesota Valiliği'ne seçilmeden önce 12 yıl boyunca ABD Kongresi'nde Demokrat Parti'yi temsil etmişti.

Harris, Walz'ın başkan yardımcısı adayı olduğunu X hesabı üzerinden paylaştığı telefon görüşmesi videosuyla duyurdu. Harris söz konusu videoyu "Bu ülkeyi birleştireceğiz ve kazanacağız" notuyla paylaştı.

Bir bağış toplama etkinliği sırasında Cumhuriyetçi aday Donald Trump hakkında, "O sadece garip, tuhaf bir adam" diyen Walz'ın, Trump ve JD Vance'a yönelik ortaya attığı "garip" söylemi sosyal medyada geniş yankı buldu ve Harris de dahil olmak üzere birçok Demokrat tarafından benimsendi.

Walz, 20 yıldan uzun bir süre ABD Ulusal Muhafızları için görev yaptı, ayrıca lise öğretmeni ve yardımcı futbol antrenörü olarak çalıştı. Walz'ın sade kişiliğiyle bağımsız ve muhafazakar seçmenler için de çekici bir isim olabileceği düşünülüyor.

ABD medyasında yer alan yorum ve analizlere göre Walz'ın başkan yardımcısı adaylığına seçilmesi "sosyal medyanın gücünü gözler önüne seriyor". Walz'ın ismi geçen haftalarda başkan yardımcılığı için üst sıralardan gündeme gelmemişken, sosyal medyada Cumhuriyetçilere yönelik "keyifli" eleştirileriyle bir fenomene dönüşen Walz'ın gündem haline gelmesi onu başkan yardımcısı adaylığına taşıdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Demokrat Parti Kamala Harris Philadelphia Minnesota Politika Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

 Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler

Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title