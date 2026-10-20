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Kalp rahatsızlığı sonucu 62 yaşında ölen Antakya Ziraat Odası Başkanı toprağa verildi

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Hatay'da Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, 62 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Okay'ın naaşı, Antakya Mezarlık Kompleksinde kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hatay'da kalp rahatsızlığı sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay'ın cenazesi toprağa verildi.

Okay'ın cenazesi, Antakya Mezarlık Kompleksine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Okay'ın naaşı, Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Okay'ın yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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