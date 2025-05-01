Kalp krizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu, Van'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönüşü sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 39 yaşındaki güvenlik korucusu Davut Şafak'ın naaşı, Van'ın Gürpınar ilçesinde toprağa verildi.

Dün Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden görev dönüşü sırasında, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde araçta kalp krizi geçiren 5 çocuk babası Şafak, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

Şehit Davut Şafak için öğle namazının ardından Gürpınar Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerler tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirilmesinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Törende gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babası Mehmet, annesi Emine, eşi Aynur Şafak ve çocukları ile yakınlarını askerler teskin etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı İlçe Müftüsü Kasım Demir'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Savacık Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahad Arvas, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdi Üçkuyu, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, askerler, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.