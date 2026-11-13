Kalp krizi sonucu ölen Kıbrıs gazisi Ahmet Karakuş, Çubuk'ta toprağa verildi

Kalp krizi sonucu ölen Kıbrıs gazisi Ahmet Karakuş, Çubuk'ta toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Karakuş'un cenazesi toprağa verildi. Avcıova Mahallesi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Karakuş, Avcıova Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Karakuş'un (73) cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Karakuş için Avcıova Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karakuş'un naaşı, Avcıova Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Karakuş'un yakınları ile Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ve vatandaşlar katıldı.