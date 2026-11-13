Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kalp krizi sonucu ölen Kıbrıs gazisi Ahmet Karakuş, Çubuk'ta toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Karakuş'un cenazesi toprağa verildi. Avcıova Mahallesi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Karakuş, Avcıova Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Karakuş'un (73) cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Karakuş için Avcıova Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karakuş'un naaşı, Avcıova Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Karakuş'un yakınları ile Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Ünlü komedyen Anthony Clark hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Milyonları güldüren ünlü komedyenden acı haber! Ölüm nedeni açıklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

116 suçtan aranan çete elebaşı Sercan Sayal adliyeye sevk edildi

116 suç kaydı olan çete lideri adliyeye böyle getirildi
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı21

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış20

Parktaki şu rezilliğe bakın! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü

TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Türkiye'de yılın transfer bombası patlamak üzere!
İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler

İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler