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Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Komiser Göksel Özay Uğurlandı

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Komiser Göksel Özay Uğurlandı
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Malatya'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden komiser Göksel Özay için emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra yerel yetkililer de katıldı.

Malatya'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden komiserin cenazesi Elazığ'a uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde görevli Komiser Göksel Özay (49) için emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Özay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum amirleri ile silah arkadaşları katıldı.

Öz geçmişi okunan Özay'ın cenazesi, yapılan duanın ardından toprağa verilmek üzere Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Özay, 14 Nisan'da kentteki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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