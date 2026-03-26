Trabzon'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Bayburt'ta defnedildi
Trabzon'da kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memuru Sedat Kaban, memleketi Bayburt'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende ailesi, emniyet mensupları ve yerel yetkililer bir araya geldi.
Merkeze bağlı Başçımağıl köyündeki cenaze törenine, Kaban'ın (41) ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve üç çocuk babası Sedat Kaban'ın öz geçmişinin okunduğu cenaze töreninde helallik alındı.
Polis memuru Kaban, cenaze namazının ardından Başçımağıl köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.