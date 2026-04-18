Çorlu'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Şarampole Düştü, Hayatını Kaybetti

Çorlu'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Şarampole Düştü, Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirerek şarampole düşen 50 yaşındaki Serdar Çelik hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri hastaya ulaştı, inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip kullandığı otomobili şarampole düşen Serdar Çelik (50), hayatını kaybetti.

Çorlu'da yaşayan Serdar Çelik, kullandığı 34 MFD 067 plakalı otomobille Hatipler Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Çelik'in kullandığı otomobil Çırak Bayırı mevkisinde yoldan çıkarak şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilden çıkardığı Çelik'in yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık ekipleri ilk değerlendirmesinde Çelik'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Serdar Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
