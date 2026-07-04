Sağlıklı yaşamla kalp riskini azaltın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sedat Kalkan, yaşam tarzını değiştirerek kalp damar hastalığı riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini bildirdi.

Doç. Dr. Kalkan, yaptığı yazılı açıklamada, sigara ve diğer tütün ürünleri ile hareketsiz yaşam ve obezitenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ise kalp krizi ve inme riskini azaltmadaki önemini değerlendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 18 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu hastalıkların tüm dünyada en sık ölüm nedeni olduğunu aktaran Kalkan, kalp ve damar hastalıklarının bir anda ortaya çıkmadığını, yıllar içinde gelişen damar sertliğinin kalp krizi ve inmeyle sonuçlanabildiğini belirtti.

Özellikle genç yaşlarda sigara kullanımı, paketli gıda tüketiminin yaygınlaşması, obezite ve fiziksel aktivitenin azalmasının kalp ve damar hastalıklarını daha erken yaşlara çektiğini ifade eden Kalkan, hastalıklardan korunmanın temel yolunun erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak olduğunu kaydetti.

Kalkan, modern yaşamın hareketi önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak, "Hareketsiz yaşam, kilo artışına, yüksek tansiyona, diyabete ve kolesterol dengesinin bozulmasına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda damarların sağlıklı çalışmasını da olumsuz etkiliyor. Düzenli fiziksel aktivite ise kan basıncını dengelemeye, kan şekerini kontrol etmeye, kilo yönetimine ve damar sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Günlük yaşamda küçük değişiklikler bile önemlidir. Birkaç kat için asansör yerine merdiven kullanmak, kısa mesafeleri yürümek veya her gün düzenli yürüyüş yapmak uzun vadede kalbimiz için önemli kazanımlar sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Düzenli fiziksel aktivitenin damar sağlığını koruduğuna işaret eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Avrupa Kardiyoloji Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Orta şiddetten kastımız şu, yürürken yanınızdakiyle konuşabilmeli ama şarkı söyleyemeyecek kadar da hafifçe nefes nefese kalmalısınız. Kalbi çalıştıran yağ yakımı için önerilen ideal tempo budur. Egzersizin mutlaka ağır sporlar şeklinde olması gerekmiyor. Tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme veya düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin tamamı kalp sağlığı açısından değerlidir. Burada önemli olan, kişinin yaşamına uygun ve sürdürülebilir bir alışkanlık oluşturmasıdır. Çünkü kalbimizi koruyan en etkili egzersiz, kısa süreli ve yoğun yapılan değil, düzenli olarak sürdürebildiğimiz egzersizdir."

"Sigara, ilk kullanımdan itibaren damarların iç yüzeyini kaplayan hücrelere zarar verir"

Doç. Dr. Kalkan, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle sağlanan mütevazı bir kilo kaybının bile kalp ve damar sağlığı açısından anlamlı faydalar sağlayabileceğine dikkati çekti.

Obezitenin kalp krizi ve inme açısından bağımsız bir risk faktörü olduğunu belirten Kalkan, artık sadece tartıdaki rakama değil, bel çevresine de önem verdiklerini vurguladı.

Sigara kullanımına da değinen Kalkan, "Sigara, ilk kullanımdan itibaren damarların iç yüzeyini kaplayan hücrelere zarar verir. Bu hasar damar sertliğinin gelişimini hızlandırır, damarların daralmasına ve pıhtı oluşumuna zemin hazırlar. Sonuç olarak, yalnızca kalp krizi değil, inme ve periferik arter hastalığı riski de belirgin şekilde artar." açıklamasında bulundu.

Periferik arter hastalığının özellikle bacak damarlarını etkileyen ciddi bir damar hastalığı olduğunu kaydeden Kalkan, "Başlangıçta yürürken baldır ağrısıyla kendini gösterebilir, ilerleyen dönemlerde ise iyileşmeyen yaralara, hatta uzuv kaybına kadar gidebilen ciddi sonuçlara yol açabilir. Sigara bu hastalık için en güçlü risk faktörlerinden biridir. Bu nedenle şunu özellikle vurgulamak isterim, sigaranın güvenli dozu yoktur. Kalp ve damar sağlığı açısından en doğru tercih, hiç başlamamak ve kullananların da mümkün olan en kısa sürede bırakmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Kalkan, elektronik sigara, nargile ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de damar fonksiyonlarını bozabildiğini ve kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğini ifade etti.

Kalp ve damar hastalıklarının önemli kısmının önlenebilir hastalıklar olduğuna dikkati çeken Kalkan, şu ifadeleri kullandı:

"Mucizevi bir yöntem aramaya gerek yok. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış temel adımlar belli. Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı beslenmek, ideal kiloyu korumak ve tansiyon, kolesterolle kan şekerini düzenli olarak kontrol ettirmek. Kalbimiz bize yaşam boyunca durmadan hizmet ediyor. Ona daha iyi bakmak için küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklar uzun vadede büyük fark oluşturabilir. Yaşımızı ve genetiğimizi değiştiremeyiz ancak yaşam tarzımızı değiştirerek kalp damar hastalığı riskimizi önemli ölçüde azaltabiliriz. Kalbimize bugün göstereceğimiz özen, yarın yaşayacağımız hayatın kalitesini ve süresini belirleyecektir."