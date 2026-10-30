Kallas ve Dragone, Brcko'daki helikopter kazası için İtalya'ya taziye mesajı iletti

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bosna Hersek'te AB Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Brcko yakınlarındaki kazada hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Düşüncelerinin hayatını kaybedenler, aileleri ve kazadan etkilenen herkesle birlikte olduğunu ifade eden Kallas, EUFOR personelinin Bosna Hersek'te barış ve istikrarı desteklemek için her gün görev yaptığını, bu çalışmaların hayati önemini koruduğunu vurguladı.

Kallas, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto'ya taziyelerini ilettiğini kaydederek, "Avrupa, bu zor zamanda İtalya ile tam dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

EUFOR Komutanı ve sahadaki AB temsilcileriyle yakın temas halinde olduklarını bildiren Kallas, kazadan etkilenenlere destek mesajı verdi.

NATO'dan dayanışma mesajı

NATO Askeri Komitesi Başkanı Cavo Dragone de X hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin Althea Operasyonu kapsamında görev yapan İtalyan ordusuna ait CH-47 tipi helikopterin Brcko yakınlarında düşmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cavo Dragone, kendisi ve NATO Askeri Komitesi adına düşüncelerinin mürettebat, helikopterde bulunan herkes, aileleri ve haber bekleyen silah arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ifade etti.

İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano'ya kendisi ve İtalyan Silahlı Kuvvetleriyle dayanışmalarını ileten bir mesaj gönderdiğini aktaran Cavo Dragone, helikopterde bulunan personelin, müttefiklerin ve ortakların onlarca yıldır çaba gösterdiği bir bölgede barış ve istikrar için görev yaptığını vurguladı.

Cavo Dragone, "Bir İtalyan olarak bu trajediyi daha da derinden hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Helikopter kazası

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da EUFOR'a ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

EUFOR, hava araçlarından birinin Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında düştüğünü açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bölgede görev yapan personele İtalyan hükümetinin dayanışmasını iletmişti.

Kaynak: AA