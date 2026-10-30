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Kayseri'de akıl almaz kaza! Otomobil 50 metrelik kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü

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Kayseri'de akıl almaz kaza! Otomobil 50 metrelik kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü Haber Videosunu İzle
Kayseri'de akıl almaz kaza! Otomobil 50 metrelik kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Ters dönen araçta sıkışan sürücü Adem D., itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada iş yerlerinde hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Kazada sürücü yaralandı.

KAYALIKLARDAN İŞ YERLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kaza, saat 23.30 sıralarında İncesu ilçesinde meydana geldi. Adem D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Kazada sürücü Adem D. yaralandı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE ÇIKARDI

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş yerlerinde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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