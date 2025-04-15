Kalkandelen'de Yeşil Dönüşüm İleri Seviye Eğitimi Düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesi işbirliğinde, Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde "Yeşil Dönüşüm İleri Seviye Eğitimi" düzenlendi.

Kalkandelen Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, daha önce çevrim içi verilen temel eğitimde başarı gösteren öğrenciler, modülün ikinci aşaması olan ileri seviye yüz yüze eğitimi tamamladı.

Kalkandelen Üniversitesinde düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit, "TİKA olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğümüz Yeşil Dönüşüm Eğitim Programlarıyla, hem ülkemizin bu alandaki tecrübelerini paylaşıyor hem de eğitim verilen ülkelerle işbirliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü ortaklıklarla, insan odaklı kalkınma faaliyetleri yürütmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörü öğretim üyesi Dr. Dilvin İpek de "Kuzey Makedonya'nın umut vadeden gençlerine yeşil dönüşüm sürecinde 'yeşil yaka' olarak kariyer yolunu açmak ve bu alanda destek olmak, hem beni hem de ekip arkadaşlarımı son derece mutlu ediyor. Bu eğitim, geleceğin yöneticileri ve karar vericileri olacak gençler için önemli bir fırsat." diye konuştu.

Kalkandelen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salajdin Salihi ise dünyanın insanoğlu için büyük bir değer taşıdığını belirterek, onu korumanın insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Salihi, TİKA'nın desteğiyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Kalkandelen Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Yeşil Dönüşüm eğitimlerinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen Yeşil Dönüşüm İleri Seviye Eğitim Programı kapsamında 11 öğrenci katılım sertifikası almaya hak kazandı. Yapılan sınavlı değerlendirme sonucunda ise 5 öğrenci başarı sertifikası ile ödüllendirildi. Başarı gösteren öğrenciler, programın üçüncü aşaması olan staj eğitimi kapsamında Çanakkale'deki büyük firmalarda staj yapma imkanı elde etti.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilen "Yeşil Dönüşüm Eğitim Modülü", mühendislik öğrencilerini yeşil dönüşüm süreçlerinde aktif rol alacak şekilde yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uluslararası düzeyde destek verilmesi, öğrencilerin "yeşil yaka" olarak istihdam edilebilmesi ve bu alanda yeni kariyer yolları açılması hedefleniyor.

Kuzey Makedonya'nın yanı sıra Kosova, Azerbaycan ve Türkmenistan'da eş zamanlı olarak sürdürülen modül; temel, ileri ve staj olmak üzere üç aşamalı bir eğitim sürecini kapsıyor.