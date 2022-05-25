Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız" - Haberler

Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.
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AA / Osman Baytürk - Güncel