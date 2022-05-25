Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız" - Haberler

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Kalın: "Bize yapılacak geri dönüşe göre bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız"

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA (AA) Türkiye heyetinin, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

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AA / Osman Baytürk - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, İsveç, Güncel, Haberler

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