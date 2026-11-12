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Kaliforniya Valisi Newsom, COP31 kapsamında Antalya'da eğitim merkezini ziyaret etti

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Kaliforniya Valisi Newsom, COP31 kapsamında Antalya'da eğitim merkezini ziyaret etti
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Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Antalya'da COP31 kapsamında ormancılık eğitim merkezini ziyaret ederek yangın söndürme ekiplerinin eğitimlerini inceledi. Newsom, öğleden sonra Expo alanına gelerek Mavi Bölge'deki Maryland Üniversitesi Pavilyonu'nu ziyaret etti.

KALİFORNİYA VALİSİ COP31'DE

Kaliforniya Valisi Gavin Christopher Newsom, Antalya'da COP31 kapsamında sabah saatlerinde ormancılık eğitim merkezini ziyaret etti. Burada orman yangın söndürme ekiplerinin eğitimlerini yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Vali Newsom, öğleden sonra da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) yapıldığı Expo alanına geldi. Vali Newsom, Mavi Bölge'de bulunan Maryland Üniversitesi Pavilyonu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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