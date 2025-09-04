Kaliforniya'daki Orman Yangını, Tarihi Chinese Camp Kasabasını Tehdit Ediyor

LOS ANGELES, 4 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sierra Nevada Sıradağları'nın eteklerinde başlayan ve hızla yayılan orman yangını, Altına Hücum döneminde kurulan tarihi yerleşimlerinden Chinese Camp kasabasını etkisi altına aldı. Kasabada evlerin hasar görmesine yol açan yangın nedeniyle salı günü kasabada ve kasaba etrafındaki karayollarının yakınlarında yaşayanlar tahliye edildi.

Tuolumne County yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre bir zamanlar hareketli bir topluluk olan Chinese Camp kasabası, Altına Hücum döneminde yaklaşık 5.000 Çinli madenciye ve bir o kadar da Amerikalı ve Avrupalı yerleşimciye ev sahipliği yapıyordu.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı Tuolumne Calaveras Birimi'nden Emily Kilgore, yaklaşık 61 kişinin yaşadığı kasabada yangının neden olduğu hasara dair resmi tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını söyledi.

Yangın, yıldırım düşmesi sonucu çıkarken, benzer şekilde oluşan yangınlar Calaveras, Tuolumne ve Stanislaus'da yaklaşık 56 kilometrekarelik alanı etkiliyor.

Çarşamba akşamı itibarıyla yangınların yalnızca yüzde 15'i kontrol altına alınabildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, yangını söndürmek için 1.200'den fazla görevli ve 13 helikopterin görevlendirildiğini söyledi.