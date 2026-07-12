Albüm: Kaliforniya'daki Orman Yangını 2.700 Dönümlük Alana Yayıldı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde etkili olan orman yangını yaklaşık 2.700 dönümlük (10,9 kilometrekare) bir alana yayılırken, sıcak hava dalgası kaynaklı tehlikeler nedeniyle bölgede tahliyeler başlatıldı.
LOS ANGELES, 12 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde etkili olan orman yangını yaklaşık 2.700 dönümlük (10,9 kilometrekare) bir alana yayılırken, sıcak hava dalgası kaynaklı tehlikeler nedeniyle bölgede tahliyeler başlatıldı.
Kaynak: Xinhua