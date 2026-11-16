Kalibaf, İsrail'in sahte bayrak operasyonlarını ABD halkına şantaj diye niteledi

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in "sahte bayrak" operasyonlarına dikkati çekerek, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu.

İsrail'in "sahte bayrak" operasyonlarına atıf yapan Kalibaf, "Kan üzerinden ticaret yapanlar mikrofonu eline aldı. Bu ABD'lileri İran ile savaşa karşı çıktıkları ve 'Önce İsrail' politikasına hayır dedikleri için utandırmak amacıyla ortaya konan şantaj kampanyasıdır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf ayrıca, İsrail'in ABD halkını saf insanlar rolünde oyuna getirmek istediğini savunarak, Amerikan kamuoyuna bu rolü kabul etmeme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA