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İran Meclis Başkanı Kalibaf: "ABD'liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor"

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin bölgeye askeri teçhizat gönderirken savaşın bitmesini istediğini iddia etmesini çelişkili buldu ve bu oyunları çözdüklerini belirtti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bölgeye yaptığı yeni sevkiyatlar ile "savaşın sona ermesini istedikleri" iddiasının çeliştiğini ifade etti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

ABD'nin söylem ve eylem olarak çelişkili hareket ettiğini savunan Kalibaf, "ABD'liler bölgeye yeni askeri teçhizatlar getirmeye devam ediyor ve savaşın sona ermesini istediklerini iddia ediyorlar. Biz ABD'nin bu oyunları çözme konusunda ustalık seviyesine ulaştık ve buna göre hazırlandık. Eylemler iddiaları desteklemeli, onlarla çelişmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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