İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşı ile İsrail saldırıları hakkında görüştü

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Lübnanlı mevkidaşı Berri ile görüşmesinde, ABD ile olası bir anlaşmanın Lübnan ve diğer cephelerdeki saldırıları da kapsayacağını belirtti. Ateşkes konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmede, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan başta olmak üzere tüm cephelere yönelik saldırıları durdurmayı da kapsayacağını söyledi.

Kalibaf, sosyal medya hesabından Berri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede Kalibaf, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan başta olmak üzere tüm cephelere yönelik saldırıları durdurmayı da kapsayacağını vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini ve saldırıların devam etmesi halinde yalnızca görüşmeleri dondurmakla kalmayıp İsrail'in karşısında da duracaklarını belirten Kalibaf, "Lübnan'ın tamamında ve özellikle de güneyinde ateşkesin sağlanmasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Berri ise İran'ın Lübnan ile ilgili meselelerdeki duruşunu unutmayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
