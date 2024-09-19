Üye Girişi
Haberler

Kalecik'te Fırıncı Aileler Arasında Kanlı Kavga: 2 Ölü

Kalecik'te Fırıncı Aileler Arasında Kanlı Kavga: 2 Ölü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kalecik ilçesinde fırıncı olan iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde fırıncı olan iki aile arasında çıkan kavgada Fatih Çekirdek ve yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kalecik ilçesinde yer alan İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Fırıncı olan akraba iki aile arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine taraflar bıçakla birbirlerine saldırdı. Aile fertlerinden Fatih Çekirdek ile yeğeni Mücahit Çekirdek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden amca ve yeğeni bugün toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis bölgede tekrar yaşanabilecek gerginliğe karşı önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika Fırıncı Kalecik 3-sayfa Ankara Güncel Kavga Suç

İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Tophane'de cinsel ilişkiye girenler kim, isimleri ne? Togg satılıyor mu? Togg satılacak mı, iddialar doğru mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Eylül Ödemiş, Urla, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });