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Kale Kaymakamı Gökçe'den orman yangınlarına karşı uyarı

Kale Kaymakamı Gökçe'den orman yangınlarına karşı uyarı
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Denizli'nin Kale Kaymakamı İbrahim Gökçe, Kepez Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti.

Denizli'nin Kale Kaymakamı İbrahim Gökçe, Kepez Orman Gözetleme Kulesi'ni ziyaret etti.

Gökçe, incelemeleri sırasında İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kale Orman İşletme Şefliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin orman yangınlarına karşı düzenli olarak keşif, gözetleme, devriye ve vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Gökçe, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA
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