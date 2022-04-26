Kale İzollu İlkokulu'na ISO 45001 belgesi verildi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesindeki İzollu İlkokulu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanlığı ile yaptığı çalışma ile TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir ve güvenli bir eğitim öğretim ortamının oluşması, okulda oluşabilecek iş gücü kaybının önlenmesi, okula karşı aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenli okul marka değerinin arttırılması ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi hedeflenerek yapılan denetimleri başarıyla tamamlayan İzollu İlkokulu'na TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.