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Kaldırımda bulunan cesedi dondurma yiyerek teşhis etti

Güncel Haberler

Antalya'da kaldırım üzerinde 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen bir kişi ise şahsı tanıyor olabileceğini belirterek kontrol etmek istedi. Şahsın elindeki dondurmayı yiyerek cesede yaklaşması ve teşhis etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Antalya'da 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir erkek kaldırımda yüzüstü olarak ölü bulundu. Bir kişi dondurma yiyerek cesedin yakınına gelip kimliğini teşhis etmeye çalıştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 sokakta kaldırım üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kaldırım üzerinde yüzüstü hareketsiz yatan bir erkek olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi.

Kaldırımda bulunan cesedi dondurma yiyerek teşhis etti

Yapılan incelemede şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, 30-40 yaşları arasında olduğu tahmin ediliyor. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen bir kişi ise şahsı tanıyor olabileceğini belirterek kontrol etmek istedi. Şahsın elinde bulunan dondurmayı yiyerek cesede doğru yaklaşık teşhis etmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Kaldırımda bulunan cesedi dondurma yiyerek teşhis etti

Olay yeri polislerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik bilgilerini ise parmak izinden belirleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Alina Lopez:

Birgün bende böyle sokak ortasında ölü bulunacağım. Yalnızlık çok kötü ve çok ağır.

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Orcun Yazicioglu:

adam sokakta yaşayan biri kafa uçuk zaten çok mu olağandışı?

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Export 86:

Yoo gayet normal yerdeki yatanda bir ceset değilde battaniye

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