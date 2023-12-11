Kaldırımda Kaza: 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Yeni Batı Mahallesi'nde kaldırım kenarında babasının elini bırakarak birden yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki I.E. adlı kız çocuğuna motosiklet çarptı. Güzenlik kamerasınca kaydedilen kazada talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde gerçekleşti. C.M. yönetimindeki 06 DNK 037 plakalı motosiklet, iddiaya göre babasının elinden kurtularak birden yolun karşısına geçmeye çalışan I.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve kız çocuğu metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde I.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun babası olay yerinde gözyaşı döktü. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü C.M. ise Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosikletin kız çocuğuna çarpma anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.