Haberler

Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 3 çocuk yaralandı

Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 3 çocuk yaralandı
Güncelleme:
+62 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada, 3 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.'nin (20) kontrolünü kaybettiği 02 AGT 647 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Otomobilin çarptığı E.D. (10), H.D. (13) ve B.D.(15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 çocuk, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Kahramanmaraş’ta kuyu inşaatında çalışan 2 işçi hayatını kaybetti

Korkunç facia: Ekmek parası için girdiler cansız bedenleri çıktı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 9 şüpheli hakkında yeni karar

Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Facidan yeni görüntüler çıktı
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama