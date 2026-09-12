Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 3 çocuk yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada, 3 çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. S.D.'nin (20) kontrolünü kaybettiği 02 AGT 647 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Otomobilin çarptığı E.D. (10), H.D. (13) ve B.D.(15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 çocuk, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı .

Kaynak: Demirören Haber Ajansı