Salıpazarı'nda kokarca ile mücadele konulu toplantı yapıldı

Salıpazarı ilçesinde tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele amacıyla kaymakamlık başkanlığında bir toplantı yapıldı. Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Salıpazarı ilçesinde tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçede özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkileyen kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmalar ele alınırken, alınacak önlemler ve uygulanacak mücadele yöntemleri değerlendirildi.

Kaymakam Beyazıt, üreticilerin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, tarımsal kayıpların önüne geçilmesi amacıyla mücadele çalışmalarının ilgili kurumlarla iş birliği içinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Ayrıca toplantıda, sahada yapılacak bilgilendirme faaliyetleri, muhtarlar aracılığıyla üreticilere ulaştırılacak duyurular ve mücadele sürecinde izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
