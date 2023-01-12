Kahvehane sahibinin öldürüldüğü davada şikayetçi eş: 4 evladımı yetim bıraktılar

KAYSERİ'de kahvehane işletmecisi Süleyman Cingöz'ün (51) ortağının kuzeni Ömer Alp Göker tarafından öldürülmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu sanık Ömer Alp Göker, eylemi kendini savunmak amacıyla yaptığını belirtirken, ölen Cingöz'ün eşi E.C., "4 evladımı yetim koydular. Benim eşimin suçu neydi de öldürdüler. Benim çocuklarımın suçu neydi? Sen katilsin. Allah sana gün yüzü göstermesin" dedi.

Olay, geçen yıl 23 Mayıs'ta akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanenin ortaklarından Süleyman Cingöz ile Ozan G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Ozan G., kuzeni Ömer Alp Göker'i kahvehaneye çağırdı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp Göker eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü yaraladı. Süleyman Cingöz'ün oğlu B.C. ile yeğeni Hacı Osman C.'de eline geçirdikleri sopalarla Ozan G. ve Ömer Alp Göker'e vurdu. Olay sonrası Süleyman Cengiz aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybederken, diğer 3 kişi birbirlerinden şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti sanık Ömer Alp Göker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.