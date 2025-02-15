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Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Kahta'da Hüzün Yarattı

Kahtalı Mıçe'nin Vefatı Kahta'da Hüzün Yarattı
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74 yaşındaki ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberinin ilçede derin bir üzüntü yarattığı bildirildi. Kahtalı'nın cenazesinin yarın memleketi Kahta'ya getirilip toprağa verilmesi bekleniyor.

Bugün hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hüzün yaşanıyor.

Antalya'da kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede bu sabah yaşamını yitiren 74 yaşındaki Kahtalı'nın cenazesinin bugün Kahta'ya getirilmesi bekleniyor.

Vefat haberinin duyulması üzerine ilçede bulunan Kahtalı'nın akraba ve hemşehrileri büyük üzüntü yaşadı.

Yakınları, Karşıyaka Mahallesi'nde taziyeleri kabul etmeye başladı.

Kahtalı'nın amcasının oğlu Şevket Aslan, AA muhabirine, acılarının büyük olduğunu söyledi.

İlçe halkının onu çok sevdiğini ifade eden Aslan, "Kahtalı Mıçe bizim amcaoğlu fakat Türkiye'nin bir değeri idi. Onun vefat haberini bu sabah aldık. Büyük üzüntüler duyduk. Vefat haberini duyan herkes bizzat gelerek veya arayarak üzüntülerini dile getiriyor. O büyük bir sanatçı, büyük bir değerdi, onun değerini tüm Türkiye biliyordu." dedi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde bulunan kütüphaneye ders çalışmaya gelen Muhammed Yıldız ise küçük yaştan beri Kahtalı Mıçe'nin şarkıları ile büyüdüğünü, onun bir hayranı olduğunu ve vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ömer Yılmaz ise Kahta'yı tanıtan bir değerin ölüm haberine çok üzüldüğünü söyledi.

Mustafa Kahtalı'nın, yarın isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenecek anma programından sonra öğle namazını müteakip toprağa verilmesi bekleniyor.

Mustafa Kahtalı, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel
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