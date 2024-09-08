Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini verdi.

KÖYÜN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA...

Kahreden haber kamuoyunda infiale neden olurken olayla ilgili ortaya atılan iddialar da acıyı resmen katladı. Küçük Narin'in cansız bedeninin köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz dere yatağında bir çuval içinde bulunduğu öne sürüldü.

DAHA ÖNCE 3 KEZ ARAMA YAPILMIŞ

Küçük kızın bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapıldığı kaydedilirken dün de ekiplerin bu bölgede bulundukları ve özellikle su altı ekiplerinin çalışmalarda etkin görev aldığı ifade edildi.

"NARİN'E AİT OLDUĞU BELİRTİLEN KIRMIZI TERLİK VARDI"

Gazeteci Emrullah Erdinç de Sözcü TV'ye verdiği röportajda "Dere yatağında çuval içinde Narin'in cesedi bulunuyor. Sabah saatlerinde bir bilgi geliyor. Gelen bilgi üzerine jandarma timleri apar topar ihbarın yapıldığı alana gidiyorlar. Arama çerçevesinde Narin'in cesedinin gömüldüğünü düşünmüyorlardı o yüzden dere yataklarına yoğunlaşmışlardı. Bugünkü ihbar arama çalışmalarını sonlandırdı. Narin'e ait olduğu belirtilen bir kırmızı terlik vardı, daha sonra terliğin Narin'e ait olmadığı söyleniyordu. Narin'in cesedininbulunduğu dere yatağında kırmızı terliğinin bulunmuş olduğu yer. Daha önce orada aranmıştı."