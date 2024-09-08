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Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunması kamuoyunda infiale neden olurken, olayla ilgili gelişmeler de büyük yankı uyandırdı. Narin'in cansız bedeninin köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz dere yatağında çuval içinde bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu haberini verdi.

KÖYÜN 2 KİLOMETRE UZAĞINDA...

Kahreden haber kamuoyunda infiale neden olurken olayla ilgili ortaya atılan iddialar da acıyı resmen katladı. Küçük Narin'in cansız bedeninin köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz dere yatağında bir çuval içinde bulunduğu öne sürüldü.

Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

DAHA ÖNCE 3 KEZ ARAMA YAPILMIŞ

Küçük kızın bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapıldığı kaydedilirken dün de ekiplerin bu bölgede bulundukları ve özellikle su altı ekiplerinin çalışmalarda etkin görev aldığı ifade edildi.

Kahreden iddia! Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bir çuval içinde bulundu

"NARİN'E AİT OLDUĞU BELİRTİLEN KIRMIZI TERLİK VARDI"

Gazeteci Emrullah Erdinç de Sözcü TV'ye verdiği röportajda "Dere yatağında çuval içinde Narin'in cesedi bulunuyor. Sabah saatlerinde bir bilgi geliyor. Gelen bilgi üzerine jandarma timleri apar topar ihbarın yapıldığı alana gidiyorlar. Arama çerçevesinde Narin'in cesedinin gömüldüğünü düşünmüyorlardı o yüzden dere yataklarına yoğunlaşmışlardı. Bugünkü ihbar arama çalışmalarını sonlandırdı. Narin'e ait olduğu belirtilen bir kırmızı terlik vardı, daha sonra terliğin Narin'e ait olmadığı söyleniyordu. Narin'in cesedininbulunduğu dere yatağında kırmızı terliğinin bulunmuş olduğu yer. Daha önce orada aranmıştı."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Güncel

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Yorumlar (16)

Şenol:

İdam şart

180
2
yanıtYanıtla
Son Yörük:

Kiyamet kopsada dagilsak bu dunyada yasamak insana agirlik veriyor kalbi olan biri icin bu dunya yasanmaz bir duruma geldi.Lutfen bu yapilanlarin cocuklara hayvanlara kadina erkege canini malin namusunu goz dikenlerin hesaplari sorulsun artik bu nasil yasam olen oldugu ile yapan yapti ile kaliyor..

128
3
yanıtYanıtla
Perwer:

Tekrar söylüyorum, aile içindeki bazı kişilerin durumdan haberi vardı. Kısasa kısas şeklinde cezalar uygulanmadığı sürece toplum vicdanı rahatlamaz. Kendi adıma çok üzüldüm. Yapanın yanına kar bırakılmamalı

125
3
yanıtYanıtla
Doğuş:

18 gün ceset akan derede aynı yerde durması biraz tuhaf.sonradanmı atıldı gibi duruyor.

94
2
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Abdullah KARAMAN:

bu kızımızın katilleri de cem garipoğlu gibi öldü diye yurtdışına kaçar. bu ülkenin adaletine zerre kadar itimatımız kalmadı. geçen hafta hırsızları tahliye ederek adalet sistemi çökmüştür.

43
3
yanıtYanıtla
VEFA:

Vicdan şart!..

19
2
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Hasan Kasapoğlu:

idam illede idam diyoruz adalet için

21
0
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Ayhan Aksoy:

isam sart

18
2
yanıtYanıtla
Ozzy Bjk:

Narinin kaybolduğu bu 19 gün boyunca başka çocuk kaybolmadı mı? Neden bu narinin haberi çok yapılıyor? Bir düşünün bakalım!!

2
13
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Ali Orhan:

Anne side kesin işin içinde neden terlik bize ait değil dediler

9
0
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