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Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Suriyeliler Baas Rejiminin Devrişini Kutladı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Suriyeliler Baas Rejiminin Devrişini Kutladı
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Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki Suriyeliler, 61 yıllık Bass rejiminin devrilmesini coşkuyla kutladı. Kutlamalara katılanlar Türk ve Suriye bayrakları açarak sevinç gösterileri yaptı. Suriyeliler, Türkiye'ye minnettarlıklarını ifade etti ve özgürlük sevinci yaşadı.

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki Suriyeliler, 61 yıllık Bass rejiminin devrilmesini kutladı.

Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camisi avlusunda toplanan grup, Türk ve Suriye bayrakları açarak tekbirler getirdi ve Baas rejiminin devrilmesi dolayısıyla sevinç gösterileri yaptı.

Kutlamalara katılan Suriyeli Meryem Nashan, yaptığı açıklamada, "13 yıl aranın ardından gelen zaferle sevinçli olduğunu" dile getirdi.

Tarif edemeyeceği farklı duyguları yaşadıklarını anlatan Nashan, "Suriye'deki akrabalarımızla konuştuk, onlar da çok mutlu. Esed rejimi tarafından hapse atılan iki dayım vardı. Şimdi onlar da özgür. Dayılarımla da konuştuk. Onlar da bizim gibi ayrı bir mutluluk yaşıyor." diye konuştu.

Suriyeli Sevsen Dadbit ise Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek, "Ülkemize tekrar sahip olduğumuz ve geri döneceğimiz için mutluyuz. Hepimiz vatanımıza ve kendi toprağımıza dönmek isteriz. Biz burada kaldığımız süre içerisinde çok memnun kaldık. Bize kollarını açıp koruyup kolladıkları için, merhamet gösterdikleri için Türkiye devletine ve Türk milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlamalara katılan Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Süleyman Eryaman da toplanan grup adına yaptığı açıklamada, "Suriye halkının 2011 yılında Esed rejimine karşı başlattığı devrim ateşinin büyük bir zaferle sonuçlandığını" söyledi.

Eryaman, "Suriye'de elde edilen zaferin Filistin ve Gazze'de de gerçekleşmesini ümit ettiklerini" belirtti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Gaziantep'teki kutlamalar

Gaziantep'te ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Suriyeliler, Türk ve Suriye bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

Sık sık tekbir getiren grup, ellerinde meşalelerle müzik eşliğinde halay çekti.

Grup, bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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