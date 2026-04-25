Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ile Prof. Dr. Solaroğlu, okul saldırısında yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı İhsan Solaroğlu, 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

İlk olarak kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Almila Ağaoğlu'nun doktorundan bilgi alan Ünlüer ile Solaroğlu, daha sonra tedavisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Mustafa Arslan'ı ziyaret etti.

Yaralı çocukların aileleriyle de bir araya gelen Ünlüer ve Solaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, Kahramanmaraş'a Vali Ünlüer'in daveti üzerine geldiğini belirterek, yaralı öğrencilerin durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.

Solaroğlu, "Bugün Sayın Valimiz Mükerrem Bey'in davetiyle buradaki talihsiz olayda yaralanan iki evladımızı ziyaret ettim. Onların durumları, uygulanan tedavileri hakkında bilgiler aldım. Tecrübemizi paylaştık hekimler olarak. Bu, hekimler arasında rutin bir uygulamadır. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla, gerek teknolojik olarak, gerek teknik olarak, gerek beceri ve bilgi olarak eksiksiz bir şekilde bütün tedaviler uygulanmış. Bundan sonra beklenmesi gereken bir süreç var. Biraz daha sabra ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Hekimlerin özverili çalışmalarına dikkati çeken Solaroğlu, hastaların başka bir merkeze sevk edilmesine gerek olmadığını belirterek, "Her iki hastanemiz de son derece donanımlı. Naklin herhangi bir katkısı olmayacaktır." dedi.

Ziyarete, KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz ile Vali Ünlüer'in eşi Selma Ünlüer de eşlik etti.