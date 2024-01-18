Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaret etti.

Vali Ünlüer, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki AA bürosu ziyaretinde Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar ve muhabirler tarafından karşılandı.

Ünlüler, Anadolu Ajansı'nın yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, depremin yıldönümü yaklaşırken AA'nın 6 Şubat ve sonrasında olduğu gibi, bundan sonra da kentteki gelişmeleri kamuoyuna başarıyla duyuracağına inandığını ifade etti.

AA'nın kent ve ülke gündemindeki gelişmeleri tüm Türkiye'nin yanı sıra dünyaya duyurduğunu aktaran Ünlüer, AA ekiplerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kocalar da Ünlüer'i ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.