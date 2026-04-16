Kahramanmaraş'taki silahlı saldırının gerçekleştiği okula Türk bayrağı asıldı ve karanfil bırakıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, silahlı saldırının gerçekleştiği okula Türk bayrağı asıldı, karanfil ve gül bırakıldı.

Bazı vatandaşlar, dün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'na geldi.

Burada hayatını kaybedenler için okul girişine ve kapısına Türk bayrağı asıldı, karanfil ve gül bırakıldı.

Okul kapısına Türk bayrağı asan Yunus Emre Yüce, AA muhabirine, olayı duyduklarında çok üzüldüklerini söyledi.

Bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni eden Yüce, "Türk bayrağımız şehitlerimiz için. neticede onlar da bizim şehitlerimiz sayılır. Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı diliyorum. İnşallah yaralı olanlar da tez zamanda iyileşir." dedi.

Okulun kapısına karanfil bırakanlardan Ali Efe Deniz ise olaydan kısa süre sonra bölgeye geldiğini dile getirdi.

Aynı okulda eğitim gören kuzeninin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildiren Deniz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız durum içler acısı, ne yaparsak yapalım gidenler geri gelmiyor, kalanlara sabır diliyorum. Benim buraya karanfil getirme amacım ise ocağına ateş düşen insanların acılarını biraz olsun dindirebilmek, onları önemsediğimizi bildirmek isteriz."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
