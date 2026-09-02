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Kahramanmaraş’taki orman yangınları söndürüldü

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KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk yangın saat 14.00 sıralarında Türkoğlu ilçesinin Şekeroba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye 70 personelle birlikte 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer sevk edildi. İtfaiyenin de 2 araçla destek verdiği söndürme çalışmalarında 3 helikopter de havadan alevlere su atarak yangını kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diğer yangın ise saat 16.00 sıralarında Andırın'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. 25 personelin 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 helikopterle müdahale ettiği yangın, 30 dakikalık çalışma sonunda söndürüldü.

Her iki yangının çıkış sebebinin tespiti için ekipler inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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