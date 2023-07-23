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Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı

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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak evlere sıçradı. Alevlere müdahale çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da yangını kayıt altına aldılar. Bir vatandaşın videoda "Gitti, evler gitti" dediği duyuldu.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangını evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunan vatandaşlar kayıt altına aldı.

Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın Onikişubat ilçesi kılavuzu mevki kazma bağları bölgesindeki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı

"GİTTİ EVLER GİTTİ"

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan evlere de sıçradı. O anları kayıt altına alan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın videoda "Gitti, evler gitti" dediği duyuluyor.

Kahramanmaraş'taki orman yangını evlere sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metehan Nazlı - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

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