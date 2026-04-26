Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için İstanbul'da fidan dikildi

Orman Genel Müdürlüğü ile Yüzyılın Aile ve Gençlik Hareketi Derneği (YÜZAG) işbirliğiyle Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci için "1000 fidan 1000 umut" projesi kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Çekmeköy'deki ormanlık alanda yapılan etkinlikte konuşan YÜZAG Genel Başkanı Güleser Topuz, silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenciye Allah'tan rahmet diledi.

Topuz, "Öğretmenimiz Ayla Kara ve 8 yavrumuzun anısına bugün burada hep birlikte ağaç dikeceğiz. Amacımız onların yarım kalan hayalleri, inşallah bu ormanda, bu dikeceğimiz fidanlarda devam edecek." dedi.

Okulda 5-6 saat kalan çocukların diğer zamanlarını evlerinde geçirdiğini belirten Topuz, "Sizlerden rica ediyorum sevgili genç anneler, genç ebeveynler, evlatlarınızı koruyun, evlatlarınızı eğitin. Çünkü çocuk ilk eğitimini ailesinden, annesinden, babasından, dedesinden, ninesinden alır. Onun için bu anlamda daha bilinçli, daha duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki akımlarından çocukların korunması gerektiğini dile getiren Topuz, böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Etkinlikte, İstiklal Marşı'nın ardından Gaziosmanpaşa Müftüsü Fazlı Mutlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Konuşmaların ardından YÜZAG üyeleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar
