Saldırıda öldürülen öğrenciler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı

Saldırıda öldürülen öğrenciler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı, dijital terörün tehlikesine dikkat çekerek acil eylem planı çağrısı yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası Kernek Karagözlüler Camisi meydanında toplanan vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından, büyük Türk bayrağı açıldı. ğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnsanlığa, milletine, ailesine faydalı olsun diye yetiştirmeye çalıştığımız çocuklarımız, sanal dünyaya sızmış dijital terörün etkisiyle öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okullarına yönelen bir saldırgana dönüştürülebiliyor. Bu tabloyu görmezden gelmemiz mümkün değildir. Çocuklarımızı hedef alan kirli şebekelerin farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu soruna dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak adına iş bırakma kararı aldık. Bu şiddet sarmalı artık bir milli güvenlik meselesi olarak görülmelidir. Nesillerimizin geleceği için topyekün bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Bu noktada milli bir seferberlik başlatılmalıdır. Başta kamu kurumlarımız olmak üzere eğitimin tüm bileşenlerinin katılımıyla kapsamlı bir acil eylem planı hazırlanmalı ve ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!