Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Ölenler İçin Bolu'da Tören Düzenlendi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Bolu'da Atatürk Anıtı'na kırmızı karanfil bırakıldı ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Eğitim sendikalarının düzenlediği programa katılanlar, acılarını paylaştı.

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Ulaş Aydoğan, programda yaptığı konuşmada, "Acımız çok büyük. Yüreklerimiz yaralı, şunu da ifade etmeliyiz ki okullar bizim. Öğrencilerimiz bize emanet. Toplum olarak kaotik bir ortama sürüklenmemize yine biz eğitimciler müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ancak bunu meşru bir dairede gerçekleştireceğiz" dedi.

Cuma namazı sonrasında Tabaklar Camisi'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Saldırıda ölenler için helallik alınıp, rahmet dilendi.

Haber - Kamera: Oğuzhan EKE / BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
