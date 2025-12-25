Haberler

Duraklı Camisi yeniden ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Kahramanmaraş'taki Duraklı Camisi, 6 Şubat depremlerinin ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden cemaatiyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) tarihi ve mimari kimliği korunarak restore edilen Kahramanmaraş'taki Duraklı Camisi, yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetten etkilenen Duraklı Camisi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Cami, yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden cemaatiyle buluşacak.

Aslına uygun onarım ve yapısal güçlendirme yapıldı

27 Mart'ta restorasyon projesinin onaylanmasının ardından başlayan uygulama süreci kapsamında camide, yıkılan beden duvarları yeniden örülerek yapısal güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Caminin çatısı yenilenerek alüminyum kaplama yapıldı, harim bölümünde ahşap tavan, ahşap kadınlar mahfili ve ahşap zemin döşemeleri imal edildi.

Depremin etkisiyle tamamen yıkılan minare, sürekli zıvana ve sürekli kenet sistemi kullanılarak aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Ayrıca avluda bulunan eski şadırvan kaldırılarak avlu döşemeleri düzenlendi.

