Kahramanmaraş'ta Zeytin Bahçesinde Yangın
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir zeytin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tekerek Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.
Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel