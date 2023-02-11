Dağdan dumanlar yükseliyor! Kahramanmaraş'ta tedirgin eden olayla ilgili ilk değerlendirme geldi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden gelen son görüntü ürküttü. Göksun ilçesindeki bir köyde depremin ardından dağ yanmaya başladı. Görüntüler korku yaratırken Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, "Depremde çıkan enerji, 41 km derinde mağmayı devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan bazalt püskürterek yanardağ oluşturmuştur. Yerleşim olsaydı ölümcül olurdu. Buna yanardağ laharı denilir." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artarken, bölgede kaydedilen son görüntüler ürküttü. Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı.
Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi. Şahıs, " Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" dedi.
Konu kamuoyunda kısa sürede gündem olurken Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; "M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.
Ercan şöyle devam etti: "Kahramanmaraş Göksun Kuşkayası dağında depremle oluşan derin yarıntıdan çıkan bılkı(lav), kül, su buharı, dağdaki karı eritip, çamurların birlikte kızgın bir akışkan olarak dağın eteğine 40-60 km/saat hızla akmıştır. Yerleşim olsaydı ölümcül olurdu. Buna yanardağ laharı denir."