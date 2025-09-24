Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti: 2 Zanlı Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. İkametlerinde yapılan aramada 5 bin 24 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 5 bin 24 sentetik ecza hap bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel