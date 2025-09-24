Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticareti: 2 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı. İkametlerinde yapılan aramada 5 bin 24 sentetik ecza hap ele geçirildi.

??????? Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 5 bin 24 sentetik ecza hap bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
