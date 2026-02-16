Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir - Güncel
