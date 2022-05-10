Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, durumundan şüphelendikleri S.İ'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Şüphelinin ifadesinden yola çıkan ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla S.E'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 190 lira ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden S.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

S.İ. hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan" yasal işlem başlatıldı.