Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karşı kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alınırken, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demir
