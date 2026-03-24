Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakimlikçe tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir